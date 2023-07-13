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В Нальчике обсудили план мероприятий на Год архитектуры в КБР

В Нальчике обсудили план мероприятий на Год архитектуры в КБР

13.07.2023 | 17:45
Глава КБР Казбек Коков на совещании с членами Правительства КБР, архитекторами, представителями системы образования по данному направлению обсудил план мероприятий Года архитектуры в Кабардино-Балкарской Республике, который намечено провести в 2024-м году. Год архитектуры я объявил в мае этого года в целях популяризации архитектурного образования, достижений в области архитектуры и дальнейшего развития архитектурной деятельности. В нашей республике идет активное строительство и капитальный ремонт жилья, государственных учреждений, частных предприятий и организаций. Более деятельное участие архитекторов, общественности в работе градостроительных советов совершенно необходимо. Облик населенных пунктов, комфортную городскую среду необходимо формировать, опираясь на профессиональные знания. Это должно стать правилом для всех. Год архитектуры будет насыщен различными тематическими мероприятиями — конкурсами проектов, выставками, научно-практическими и образовательными конференциями, примем участие и в мероприятиях федерального уровня. Достижения наших архитекторов обязательно отметим. По итогам совещания Казбек Коков поручил доработать план мероприятий и состав организационного комитета.
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