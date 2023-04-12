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В Нальчике обсудили перспективы развития всесезонного курорта «Эльбрус»

В Нальчике обсудили перспективы развития всесезонного курорта «Эльбрус»

12.04.2023 | 22:11
Перспективы развития всесезонного курорта «Эльбрус» обсудили сегодня на совещании в Нальчике. Провели его Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Проект создания на Эльбрусе горнолыжного курорта мирового уровня для Кабардино-Балкарии – один из приоритетных. От его реализации напрямую зависит развитие бизнеса и инфраструктуры. Это также поступление доходов в бюджет и новые рабочие места. В 2022-м курорт посетили почти 580 тысяч туристов, что вполовину больше, чем годом ранее, отметили на встрече. Сейчас на курорте прокладывают инженерные коммуникации, ремонтируют дороги, строят автостоянки. По плану до 26-го года здесь намерены ввести в эксплуатацию новые канатные дороги, горнолыжные трассы, системы искусственного снегообразования и сервис-центр. Еще один ключевой для Кабардино-Балкарии инвестпроект – по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении. На федеральном уровне решено увеличить его финансирование, отметили на совещании.   https://t.me/vestikbr
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