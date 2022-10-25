В Нальчике обсудили перспективы развития туризма на Северном Кавказе в условиях санкционного давления. Круглый стол на эту тему организовали в министерстве курортов и туризма. Пригласили не только представителей органов власти, но и работников отрасли. Говорили о мерах государственной поддержки сферы отдыха, в частности о программах льготного кредитования предпринимателей и туристическом кешбэке для получателей услуг.
Среди тем дискуссии – как усилить взаимодействие бизнеса и власти в сфере туризма, а также как популяризировать курорты Кабардино-Балкарии. Коснулись и вопросов обеспечения безопасности отдыхающих, в частности аттестации гидов – людей, которые водят группы по сложным горным маршрутам.
На встрече напомнили о путеводителе «Кабардино-Балкария – страна чудес». Его выпустили в этом году к столетию республики по заказу регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Таких буклетов намерены издать около десятка. Это позволит более подробно рассказать о самых разных достопримечательностях региона.
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