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В Нальчике обсудили контрактную службу для медиков

В Нальчике обсудили контрактную службу для медиков

12.07.2023 | 21:55
Военком рассказал, что сейчас есть потребность в медицинских работниках на военной службе. В Вооруженных силах востребованы как фельдшеры и медсестры, так и врачи узкого профиля – нейрохирурги, стоматологи, анестезиологи... Специалисты сферы здравоохранения имеют возможность связать свою судьбу с армией. Для этого нужно обратиться в военкомат по месту жительства. Дмитрий Пахомов добавил, что денежное довольствие врачей на службе по контракту приравнено к выплатам военным и превышает 200 тысяч рублей в месяц.   https://t.me/vestikbr
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