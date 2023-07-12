В Нальчике обсудили контрактную службу для медиков

Военком рассказал, что сейчас есть потребность в медицинских работниках на военной службе. В Вооруженных силах востребованы как фельдшеры и медсестры, так и врачи узкого профиля – нейрохирурги, стоматологи, анестезиологи...
Специалисты сферы здравоохранения имеют возможность связать свою судьбу с армией. Для этого нужно обратиться в военкомат по месту жительства.
Дмитрий Пахомов добавил, что денежное довольствие врачей на службе по контракту приравнено к выплатам военным и превышает 200 тысяч рублей в месяц.
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