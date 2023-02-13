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В Нальчике обновят общественный транспорт

В Нальчике обновят общественный транспорт

13.02.2023 | 23:04
Столице республики – новый общественный транспорт… Перспективы развития городской дорожной сети сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обсудил с руководителем регионального Минтранса и мэром Нальчика. Речь шла о поэтапном обновлении муниципального автопарка по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Казбек Коков поручил подготовить заявку в Минтранс России. Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Аслан Дышеков рассказал, что программа рассчитана на 23-24-й годы. Общий объем по стране – больше 73-х млрд рублей. Первоначально речь идет о покупке Нальчику 50-ти новых автобусов для обновления общественного транспорта. Детали профильное министерство сейчас прорабатывает с администрацией города.   https://t.me/vestikbr
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