В Нальчике обновляют терапевтическое отделения второй поликлиники

На этом участке ул.Калинина слышны звуки ремонта. Вскоре терапевтическое отделение второй поликлиники должно преобразиться до неузнаваемости. Зданию около 60 лет, и до сих пор его поддерживали в надлежащем виде лишь косметическим ремонтом. Капитальный проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Уже обновили систему отопления и электропроводку, а сейчас строители займутся перепланировкой помещений. После ремонта сотрудники терапевтического отделения намерены работать согласно принципам «бережливой поликлиники» - чтобы было удобно и пациентам, и врачам.
Пока идут восстановительные работы, жители микрорайона «Александровка» могут получить терапевтическую помощь в филиале второй поликлиники на Ашурова. Однако пациенты не скрывают: с нетерпением ждут, когда смогут вернуться в привычные, но обновленные стены.
В отремонтированное здание жители должны попасть на прием уже к концу этого года. Ну а сейчас подрядчики и заказчики работ решают, как будет выглядеть фасад. Начнут его реставрировать в ближайшее время.
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