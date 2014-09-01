В Нальчике обновили сквер на Хуранова


В Нальчике обновили сквер на Хуранова. Работы шли в рамках реконструкции Балкарского госдрамтеатра имени Кулиева. Завершили работы в зоне отдыха этой весной. Все сооружения выдержаны в классическом стиле. Есть даже колоннада. «По концепции этого места мы сохранили всю ее идентичность. Мы сохранили также все натоптанные дорожки жителями, потому что эта территория была транзитная. Здесь в основном никто не задерживался, потому что не было ни освещения, ни лавочек», рассказала Валерия Литвинова, начальник отдела Департамента архитектуры и градостроительства администрации г.Нальчика. В центре создали круговую зону отдыха. Установили скамейки и фонари. В сквере добавили две дополнительные дорожки для удобства жителей. Вместо раскидистой ивы высадили новую – привезли из Краснодарского питомника. Обновленный уголок в центре Нальчика сразу полюбился горожанам.

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