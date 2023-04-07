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В Нальчике обнаружен подпольный цех по розливу поддельной колы

В Нальчике обнаружен подпольный цех по розливу поддельной колы

07.04.2023 | 16:24
Нелегальное производство запустили в помещении на Прохладненском шоссе. В ходе осмотра правоохранители обнаружили там производственную линию и больше 50 тысяч двухлитровых бутылок контрафактного напитка. Полицейскими предварительно установлено, что местный житель производил и хранил продукцию для дальнейшей реализации в арендуемом им складском помещении. Ущерб, причиненный правообладателю, составил около шести миллионов рублей. За незаконное использование чужого товарного знака возбудили уголовное дело. На время расследования фигурант находится под подпиской о невыезде.   https://t.me/vestikbr
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