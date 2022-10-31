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В Нальчике назвали лучшего преподавателя детской школы искусств на Северном Кавказе

В Нальчике назвали лучшего преподавателя детской школы искусств на Северном Кавказе

31.10.2022 | 16:08
В Нальчике подвели итоги окружного этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». В СКГИИ собрались участники творческого состязания - представители Чечни, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Свое мастерство они демонстрировали в течение трех дней. Номинанты представляли презентации, в которых рассказали о своей работе с воспитанниками. В числе конкурсантов и Елена Дроботова из КЧР. Она трудится в Зеленчукской детской школе искусств. Победителей этапа определяло жюри, в состав которого входили представители образовательных организаций из полутора десятков российских регионов. Лучшим преподавателем детской школы искусств на Северном Кавказе стала Анна Коротких из Ставропольского края. Она представит округ в следующем этапе, который состоится уже в Москве.   https://t.me/vestikbr
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