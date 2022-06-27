home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике назвали имена лучших чтецов Корана

В Нальчике назвали имена лучших чтецов Корана

27.06.2022 | 17:00
Республиканский конкурс состоялся в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы. Конкурс провели среди мужчин и женщин в трех возрастных группах. Участвовали больше 80-ти человек, все они – победители районных этапов, которые проходили до этого в течение двух месяцев. Чтецы должны были не просто удивить жюри красотой и мелодичностью своего голоса, но и выполнить задание в строгом соответствии с правилами арабской грамматики. Также в перечень испытаний входили вопросы по исламскому правоведению. В жюри вошли представители Духовного управления мусульман, Исламского университета, а также имамы республики. Они выбрали лучших исполнителей среди участников, младшему из которых – четыре года, старшему – 45. Победители получили право участвовать в межрегиональных состязаниях чтецов Корана.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных