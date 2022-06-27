В Нальчике назвали имена лучших чтецов Корана

Республиканский конкурс состоялся в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы.
Конкурс провели среди мужчин и женщин в трех возрастных группах. Участвовали больше 80-ти человек, все они – победители районных этапов, которые проходили до этого в течение двух месяцев.
Чтецы должны были не просто удивить жюри красотой и мелодичностью своего голоса, но и выполнить задание в строгом соответствии с правилами арабской грамматики. Также в перечень испытаний входили вопросы по исламскому правоведению.
В жюри вошли представители Духовного управления мусульман, Исламского университета, а также имамы республики. Они выбрали лучших исполнителей среди участников, младшему из которых – четыре года, старшему – 45.
Победители получили право участвовать в межрегиональных состязаниях чтецов Корана.
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