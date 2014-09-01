В Нальчике нарушителя-рецидивиста привлекут к уголовной ответственности





Нарушителя-рецидивиста привлекут к уголовной ответственности. Сегодня ночью в Нальчике произошло ДТП с участием «Range Rover». Как сообщили в Госавтоинспекции, 38-летний водитель иномарки на перекрестке с круговым движением по Кирова-Тарчокова не справился с управлением, наехал на бордюр, а после врезался в дерево и металлическое ограждение. В результате мужчину госпитализировали. Полицейские выяснили, что в 2014-м за нетрезвое вождение нарушителя лишали водительских прав, которые он в итоге так и не сдал. На протяжение нескольких лет он неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом без прав, в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу. По предварительным данным, в этот раз водитель снова находился за рулем нетрезвым. Уже собран материал проверки по признакам уголовного преступления. Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства аварии.