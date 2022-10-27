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В Нальчике, Нарткале и Кашхатау появятся современные молодежные центры

В Нальчике, Нарткале и Кашхатау появятся современные молодежные центры

27.10.2022 | 16:06
В следующем году современные молодежные центры появятся в Нальчике, Нарткале и Кашхатау. Об этом профильный министр Азамат Люев рассказал на встрече в Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Речь шла о результатах Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах страны “Регион для молодых”. Напомним, Кабардино-Балкария вошла в десятку лучших и получила высокую оценку экспертов. В 2023-м году на реализацию программы в республику направят около 147 миллионов рублей. Запланировали создать современные центры для реализации возможностей молодых людей. Предполагаются проектная и грантовая деятельность, развитие предпринимательства, информационно-консультационные услуги, содействие трудоустройству, интеллектуальный и семейный досуг, патриотическое воспитание и творчество, поддержка НКО. В программе также работа с социально незащищенными группами, развитие добровольчества, повышение квалификации специалистов в сфере молодежной политики, поддержка региональных детских и молодежных движений, развитие туризма. По словам Азамата Люева, к 2025-му году в республике планируют создать многоуровневую межотраслевую экосистему работы с молодежью. Ее цель – задействовать в социально-экономическом развитии региона не менее 60 процентов людей в возрасте до 35 лет. Важно, чтобы проект был максимально открытым, отметил Казбек Коков. Также Глава республики поручил министру активнее взаимодействовать с Росмолодежью, региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления.   https://t.me/vestikbr
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