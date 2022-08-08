В КБР пройдет фестиваль старинной народной песни

В память о корифеях народного искусства... 16-17 августа в Нальчике состоятся детские фестивали старинной народной кабардинской и балкарской песни "Родина моя-песнь моя". Посвящены они патриархам народного творчества ,народным артистам Кабардино-Балкарии Зарамуку Кардангушеву и Омару Отарову, сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР. Оба мероприятия пройдут впервые. Сначала 16 августа в Кабардинском госдраматеатр им. Али Шогенцукова приглашает всех на детский фестиваль имени Зарамука Кардангушева . В нем примут участие дети из всех районов и городов Кабардино-Балкарии , со сцены театра они исполнят народные кабардинские песни. Напомним, Зарамук Кардангушев-писатель, драматург, ученый-этнограф, народный артист Кабардино-Балкарии, заслуженный деятель искусств КБР, и Республики Адыгея, лауреат международной премии Кандура... Всех регалий и почетных званий этого уникального человека пересчитать трудно. Но то, что его имя в пантеоне народов Северного Кавказа занимает особое место-бесспорно. И уже 17-го августа в Балкарском госдрамтеатре имени театре им.Кайсына Кулиева также впервые состоится детский фестиваль старинной народной балкарской песни имени Омара Отарова "Родина моя - песнь моя!". В нем также примут участие дети из всех районов и городов республики , со будут исполняться народные балкарские песни. Напомним, что благодаря народному артисту Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Омару Отарову удалось восстановить многие утерянные записи балкарских песен. К настоящему времени известны более 400 напевов, половина из которых воссоздана самим певцом на основе ладоинтонационных элементов карачаево-балкарской музыки. Отметим. что фестиваль "Родина моя-песнь моя" пройдет в рамках празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики и Года культурного наследия.