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В Нальчике написали “Правовой диктант”

В Нальчике написали “Правовой диктант”

12.12.2022 | 16:31
Сегодня – завершающий день международной акции “Правовой диктант”. Начали ее третьего декабря – в День юриста, а завершают в День Конституции. В Нальчике площадкой для проверки знаний стал Институт права, экономики и финансов КБГУ. Диктант вот уже пять лет проводят Ассоциация юристов страны и общественная организация “Деловая Россия”. Он направлен на то, чтобы выявить у граждан пробелы в правовых знаниях. После анализа результатов организаторы направляют в органы власти рекомендации, как повысить юридическую грамотность россиян. В диктанте на площадке КБГУ участвовали студенты второго и третьего курсов... Пройти испытание приглашают всех желающих в возрасте от 14-ти лет. В этом году составили два комплекта заданий – для тех, у кого есть юридическое образование, и для тех, у кого его нет. На сегодня к срезу знаний подключились больше миллиона человек из разных стран. Ответить на 40 вопросов об оформлении льгот, гражданском праве и управлении финансами можно самостоятельно – на сайте акции.   https://t.me/vestikbr  
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