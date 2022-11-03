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В Нальчике написали “Большой этнографический диктант”

В Нальчике написали “Большой этнографический диктант”

03.11.2022 | 16:21
Ровно в 11 часов по всей стране начался Большой этнографический диктант. В Кабардино-Балкарии главной площадкой для его проведения стала Национальная библиотека. Проверить свои знания сюда пришли представители органов власти и общественности, педагоги, спортсмены, деятели искусства, учащиеся. Выполнить тест на знание истории народов России, их быта и культуры решили около 150 человек. На то, чтобы пройти диктант, участникам дали 40 минут. На двух листах - 30 вопросов. Из них 20 – на федеральную тематику и 10 – связанных со спецификой Кабардино-Балкарии. В Кабардино-Балкарии работали четыре площадки для проведения Большого этнографического диктанта. Одна из них – в Аграрном университете. За партами – и преподаватели, и студенты. В нескольких аудиториях собрались примерно 200 человек. Узнать правильные ответы на вопросы, а также количество набранных баллов можно на сайте диктанта. Там же можно оценить свои знания можно вплоть до восьмого ноября.   https://t.me/vestikbr
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