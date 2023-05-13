В Нальчике накрыли подпольное игорное заведение

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию организованной преступности сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность двоих жителей Кабардино-Балкарии, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. По имеющимся данным, злоумышленники обустроили в одном из помещений города Нальчика подпольное игорное заведение с несколькими десятками игровых автоматов. СУ СК России по КБР в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 4 лет.