В Нальчике наградили победителей смотра-конкурса по благоустройству городов и сёл

В Нальчике наградили победителей регионального смотра-конкурса по благоустройству и озеленению городов и сел. Состязание организовали в честь столетия республики.
Дипломы вручали на заседании Совета муниципальных образований. Церемонию провел первый вице-премьер Муаед Кунижев.
Победителями также стали Залукокоаже и Белокаменское, Терек и Дейское. Дипломы вручили главам администраций Карагача, Кишпека, Кенделена, Псыгансу, Аушигера, Ново-Ивановского и Второго Чегема.
Населенные пункты оценивали по целому ряду критериев, среди которых – санитарное состояние территорий и участие самих жителей в работах по благоустройству. Смотр-конкурс намерены сделать регулярным.
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