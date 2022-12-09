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В Нальчике наградили победителей смотра-конкурса по благоустройству городов и сёл

В Нальчике наградили победителей смотра-конкурса по благоустройству городов и сёл

09.12.2022 | 10:16
В Нальчике наградили победителей регионального смотра-конкурса по благоустройству и озеленению городов и сел. Состязание организовали в честь столетия республики. Дипломы вручали на заседании Совета муниципальных образований. Церемонию провел первый вице-премьер Муаед Кунижев. Победителями также стали Залукокоаже и Белокаменское, Терек и Дейское. Дипломы вручили главам администраций Карагача, Кишпека, Кенделена, Псыгансу, Аушигера, Ново-Ивановского и Второго Чегема. Населенные пункты оценивали по целому ряду критериев, среди которых – санитарное состояние территорий и участие самих жителей в работах по благоустройству. Смотр-конкурс намерены сделать регулярным.   https://t.me/vestikbr
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