В Нальчике наградили победителей республиканского общественного конкурса – «Любимый учитель» — 2019.04.01





Организовали его некоммерческий фонд «Гармония» и инновационный центр развития детей и молодежи «Пиксель». Проводился конкурс впервые. Претендентов на премию выдвигали инициативные группы родителей и учеников. Самого любимого педагога определяли путем народного голосования на странице центра «Pixel» в Инстаграм. Победителями конкурса стали три учителя, набравшие наибольшее число благодарных комментариев. Им вручены дипломы, а занявший первое место будет в ближайшие три месяца получать специальную денежную премию.

Проект, по словам учредителей, призван восстановить диалог между семьей и школой и направлен на повышение престижа этой важной профессии.