В Нальчике наградили победителей республиканского общественного конкурса – «Любимый учитель» — 2019.04.01


Организовали его некоммерческий фонд «Гармония» и инновационный центр развития детей и молодежи «Пиксель». Проводился конкурс впервые. Претендентов на премию выдвигали инициативные группы родителей и учеников. Самого любимого педагога определяли путем народного голосования на странице центра «Pixel» в Инстаграм. Победителями конкурса стали три учителя, набравшие наибольшее число благодарных комментариев. Им вручены дипломы, а занявший первое место будет в ближайшие три месяца получать специальную денежную премию.
Проект, по словам учредителей, призван восстановить диалог между семьей и школой и направлен на повышение престижа этой важной профессии.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.04.01

— Депутатхэмрэ студентхэмрэ я зэ1ущ1э.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.04.01

— Казбек Коков республиканы 100-жыллыгъыны байрамын хазырларыкъ къурау комитетни жыйылыуун ётдюргенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.01

— В эти минуты проходит Встреча с участниками молодежного форума «Знакомство с российским Кавказом»

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