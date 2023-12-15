Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике наградили победителей республиканских конкурсов среди работников СМИ

В Нальчике наградили победителей республиканских конкурсов среди работников СМИ

15.12.2023 | 22:19
С минуты молчания – в память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, начали сегодня церемонию награждения победителей сразу трех республиканских конкурсов среди работников СМИ: антикоррупционной направленности и по профилактике терроризма и экстремизма. Состоялась она в министерстве культуры. Награды получили и наши коллеги – корреспонденты ГТРК «Кабардино-Балкария». Вице-премьер Залим Кашироков поблагодарил журналистов за вклад в дело сохранения мира и согласия, профилактики терроризма и экстремизма, а также подчеркнул: эта тема сегодня крайне актуальна. Он наградил победителей конкурса за лучший проект социальной рекламы и лучшую журналистскую работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике. В номинации «Телевизионная работа» второе место – у специального корреспондента Службы информационных программ ТВ ГТРК «Кабардино-Балкария» Натальи Булат. Редактор тематических передач «Радио России. Кабардино-Балкария» Светлана Афаунова – на третьем месте в номинации «Лучшая радийная работа». Вместе с дипломами вручили и денежные сертификаты.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных