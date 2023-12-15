В Нальчике наградили победителей республиканских конкурсов среди работников СМИ

С минуты молчания – в память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, начали сегодня церемонию награждения победителей сразу трех республиканских конкурсов среди работников СМИ: антикоррупционной направленности и по профилактике терроризма и экстремизма. Состоялась она в министерстве культуры. Награды получили и наши коллеги – корреспонденты ГТРК «Кабардино-Балкария».
Вице-премьер Залим Кашироков поблагодарил журналистов за вклад в дело сохранения мира и согласия, профилактики терроризма и экстремизма, а также подчеркнул: эта тема сегодня крайне актуальна. Он наградил победителей конкурса за лучший проект социальной рекламы и лучшую журналистскую работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике.
В номинации «Телевизионная работа» второе место – у специального корреспондента Службы информационных программ ТВ ГТРК «Кабардино-Балкария» Натальи Булат. Редактор тематических передач «Радио России. Кабардино-Балкария» Светлана Афаунова – на третьем месте в номинации «Лучшая радийная работа». Вместе с дипломами вручили и денежные сертификаты.
https://t.me/vestikbr