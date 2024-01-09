«Лучший в профессии», «молодой ученый», «волонтёр года»… Сегодня в Нальчике наградили победителей премии «Гордость КБР». Конкурс проходил в десяти номинациях. По словам организаторов, главная цель премии, узнать о талантливых людях, которые вносят вклад в развитие региона.
Перед началом церемонии награждения премии «Гордость КБР» гости во главе с председателем правительства республики Алием Мусуковым ознакомились с материальной базой Молодежного центра. Его открыли совсем недавно, в последние дни декабря.
Площадь объекта – около 6 в половиной тысяч квадратных метров. Возвели Центр по программе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Собравшиеся говорили о том, как сделать, чтобы представители подрастающего поколения чаще участвовали в жизни республики.
Конкурс «Гордость КБР» инициировала Ассоциация молодежи Кабардино-Балкарии в прошлом году. Кандидатами премии стали люди в возрасте от 18-ти до 35 лет. Предприниматель, лучший в профессии, учёный, волонтёр, спортсмен года… Всего десять номинаций. Заявки подали 150 человек. В номинации «Друзья КБР» – иностранные граждане, которые учатся и работают в вузах нашей республики.
Для победителей премии «Гордость КБР» подготовили яркую концертную программу.
https://t.me/vestikbr