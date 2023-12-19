В Нальчике наградили победителей конкурса «Живое слово»

Он направлен на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей жителей республики… Состязание, которое учредила палата, длилось полгода. Каждый месяц для участников проводили образовательные семинары, а признанные литераторы помогали им советами...
На конкурс подали больше ста заявок. Наибольшее количество работ поступило из Прохладного, Нальчика и Нижнего Чегема. Около трех десятков авторов стали лауреатами и победителями.
Лидеры конкурса «Живое слово» получили возможность публиковаться в региональных электронных изданиях.
