В Нальчике наградили победителей конкурса по избирательному праву

Победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и республиканского творческого конкурса на лучший информационно-разъяснительный видеоролик по этой же теме приветствовал председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев.
Участники состязаний – школьники 6-11 классов. Избирком систематически уделяет большое внимание повышению правовой культуры учащейся молодежи.
По результатам республиканского этапа всероссийской олимпиады «Софиум» победителями признаны Беслан Бельгушев (Терек) и Камила Мирзоева из Нальчика. Теперь они выступят от КБР на федеральном уровне. Среди 11-классников лучшим стала Таира Шетова из Карагача. В конкурсе видеороликов первое место присудили воспитаннику кадетского пограничного класса четвертой прохладненской школы Данилу Сушко.
Представители Избиркома поблагодарили территориальные комиссии и педагогов республики за работу со школьниками.
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