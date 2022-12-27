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В Нальчике наградили победителей конкурса по избирательному праву

В Нальчике наградили победителей конкурса по избирательному праву

27.12.2022 | 16:07
Победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и республиканского творческого конкурса на лучший информационно-разъяснительный видеоролик по этой же теме приветствовал председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев. Участники состязаний – школьники 6-11 классов. Избирком систематически уделяет большое внимание повышению правовой культуры учащейся молодежи. По результатам республиканского этапа всероссийской олимпиады «Софиум» победителями признаны Беслан Бельгушев (Терек) и Камила Мирзоева из Нальчика. Теперь они выступят от КБР на федеральном уровне. Среди 11-классников лучшим стала Таира Шетова из Карагача. В конкурсе видеороликов первое место присудили воспитаннику кадетского пограничного класса четвертой прохладненской школы Данилу Сушко. Представители Избиркома поблагодарили территориальные комиссии и педагогов республики за работу со школьниками.   https://t.me/vestikbr
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