В Нальчике наградили победителей конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической тематике

Сегодня в министерстве культуры Кабардино-Балкарии наградили победителей республиканского конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической тематике.
Творческое состязание – это дань памяти репортерам, которые ушли из жизни, выполняя свой профессиональный долг, а также один из способов привлечь внимание общественности к вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Номинаций было 10, в итоге – 30 призеров. Жюри определило лучшие работы на телевидении и радио, а также публикации в печатных и сетевых изданиях. В числе лауреатов – и сотрудники ГТРК “Кабардино-Балкария”: ведущая программ Службы радиовещания Светлана Афаунова признана победителем в номинации “Лучшая радийная работа”, а редактор отдела тематического телевещания Инна Апшева заняла второе место в разделе “Лучшее произведение на ТВ”.
При оценке работ члены жюри оценивали их соответствие теме, объективность, оригинальность подачи, а также стиль изложения. В качестве подарков к конкурсным наградам вручали технику, которая пригодится в быту.
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