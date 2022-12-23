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В Нальчике наградили победителей конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической тематике

В Нальчике наградили победителей конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической тематике

23.12.2022 | 22:47
Сегодня в министерстве культуры Кабардино-Балкарии наградили победителей республиканского конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической тематике. Творческое состязание – это дань памяти репортерам, которые ушли из жизни, выполняя свой профессиональный долг, а также один из способов привлечь внимание общественности к вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Номинаций было 10, в итоге – 30 призеров. Жюри определило лучшие работы на телевидении и радио, а также публикации в печатных и сетевых изданиях. В числе лауреатов – и сотрудники ГТРК “Кабардино-Балкария”: ведущая программ Службы радиовещания Светлана Афаунова признана победителем в номинации “Лучшая радийная работа”, а редактор отдела тематического телевещания Инна Апшева заняла второе место в разделе “Лучшее произведение на ТВ”. При оценке работ члены жюри оценивали их соответствие теме, объективность, оригинальность подачи, а также стиль изложения. В качестве подарков к конкурсным наградам вручали технику, которая пригодится в быту.   https://t.me/vestikbr
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