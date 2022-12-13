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В Нальчике наградили лучшие НКО

В Нальчике наградили лучшие НКО

13.12.2022 | 16:24
Министерство по делам национальностей и общественным проектам наградило победителей регионального конкурса “Лучшая некоммерческая организация года”. Заявки на него подали около 30-ти НКО. В итоге лауреатами стали 15. Спектр работы общественников широкий, начиная от развития добровольчества и взаимодействия с молодежью до практик, поддерживающих разные категории граждан. Каждая организация представила один проект, который воплотили в жизнь в этом году. Конкурсная комиссия анализировала результаты самих акций, какое количество людей в них задействовали и какой была реакция журналистов на общественные инициативы. В итоге первое место по совокупности оценок занял Ресурсный центр развития волонтерства.   https://t.me/vestikbr
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