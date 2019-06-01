В Нальчике наградили лауреатов и финалистов международного фестиваля-конкурса «Сокровище Нартов» — 2019.06.27





Прошел он в рамках арт-марафона «Москва — Дамаск». В Национальной библиотеке имени Мальбахова было представлено около 60 конкурсных работ и рисунков под девизом «Дети России за мир в Сирии». В сентябре, по словам автора и руководителя проекта Бориса Тажева, эта выставка будет представлена в Дамаске. Победителям конкурса вручили дипломы и ценные подарки. Фестиваль «Сокровище Нартов» — ежегодный. Прошел он уже в 10-й раз. За это время участие в конкурсе приняли более 15 тысяч юных художников из 36 регионов России и 27 стран мира.