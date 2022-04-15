В Нальчике начнется реализация программы расселения общежитий

Глава КБР Казбек Коков, отвечая на вопросы журналистов республиканских СМИ, сообщил, что в текущем году в республике начнется реализация программы расселения общежитий. «В региональную программу переселения из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, мы включили 11 из 32 общежитий Нальчика и сейчас ждем финансирования. По муниципальной программе до 2023 года мы расселим еще 3 общежития по улицам Крылова, Ингушской и Калининградской. По итогам обеих программ построим и предоставим жилье. Для меня это задача номер один: люди достойны лучших условий. Президентом принято решение не останавливать эту программу. Мы ее завершим и исключим не очень хорошие условия проживания и в Нальчике, и на территории республики», - сказал Казбек Коков в интервью. Как пояснили в администрации г.о.Нальчик, новое жилье получат 1708 жильцов общежитий. Общая сумма выделяемых по данной программе средств с федеральным софинансированием по линии «Фонда развития территорий» составляет 1,8 миллиарда рублей. Напомним, программа переселения из аварийного жилья на 2019-2023 годы была завершена в Кабардино-Балкарии досрочно. Расселено 62 аварийных дома общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Программа реализована поэтапно, жильем обеспечены 1034 жильца в Зольском, Терском, Майском и Прохладненском районах. Подготовлена новая программа сокращения жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. Всего по республике до 2025 года по федеральной программе планируется расселить 19 многоквартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в которых проживает 1861 человек.