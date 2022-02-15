В Нальчике начаты работы по ремонту проспекта Ленина

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики в городском округе Нальчик начаты работы по ремонту проспекта Ленина, сообщает пресс-служба Местной администрации г.о. Нальчик. В рамках ремонта будут выполнены работы по ремонту проезжей части, тротуаров, устройству велосипедной дорожки от ул.Центральной до ул.Балкарской по правой стороне, замене опор освещения с переносом всех воздушных сетей в подземную канализацию, а также ремонту существующих светофорных объектов и установке светофора у «Дома печати» с кнопкой вызова и транспортного светофора на пересечении пр.Ленина с ул.Тлостанова. Работы по проспекту будут поделены на два этапа. В настоящее время уже начался первый этап, который, являясь наиболее трудоемким, подразумевает проведение основной части работ и будет сосредоточен на тротуарах. Вторым этапом будут проводиться работы на проезжей части, которые будут предусматривать временную организацию дорожного движения поквартально. Оба этапа будут организованны параллельно и не вызовут затруднений в движении транспорта. Работы планируется завершить 1 августа 2022 года.