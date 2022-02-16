В Нальчике начался капитальный ремонт телевизионной башни

180 метров в высоту и сотни тонн весом... Телебашню в Нальчике построили в 1968-м. Год назад московские инженеры провели обследование и пришли к заключению: часть оборудования требует замены. Также следует обновить внешние элементы. В ремонтных работах задействованы специалисты-высотники. Процесс требует временного отключения аппаратуры. Отключения коснутся всех республиканских радиостанций и телеканалов, которые зрители слушают и смотрят с помощью цифровых приставок. Изменения не затронут тех, у кого в домах установлены спутниковые антенны. Между тем, ГТРК «Кабардино-Балкария» сохранит обычный режим работы. Работы производят на станции «Нальчик» - одной из 38 подобных установок в регионе. Именно она отвечает за сигнал на всей равнинной части, а это 70 процентов территории. В РТПЦ отмечают, что ремонт приурочен и к столетию республики. Отключения начнутся уже со следующего понедельника. Специалисты ждут окончания Олимпийских игр, которые зрители активно смотрят. Вещание приостановят с 21 февраля по 31 марта – по будням с 10:30 до 17 часов. В выходные ТВ и радио продолжат работать в привычном формате.