home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике начался капитальный ремонт телевизионной башни

В Нальчике начался капитальный ремонт телевизионной башни

16.02.2022 | 19:40
180 метров в высоту и сотни тонн весом... Телебашню в Нальчике построили в 1968-м. Год назад московские инженеры провели обследование и пришли к заключению: часть оборудования требует замены. Также следует обновить внешние элементы. В ремонтных работах задействованы специалисты-высотники. Процесс требует временного отключения аппаратуры. Отключения коснутся всех республиканских радиостанций и телеканалов, которые зрители слушают и смотрят с помощью цифровых приставок. Изменения не затронут тех, у кого в домах установлены спутниковые антенны. Между тем, ГТРК «Кабардино-Балкария» сохранит обычный режим работы. Работы производят на станции «Нальчик» - одной из 38 подобных установок в регионе. Именно она отвечает за сигнал на всей равнинной части, а это 70 процентов территории. В РТПЦ отмечают, что ремонт приурочен и к столетию республики. Отключения начнутся уже со следующего понедельника. Специалисты ждут окончания Олимпийских игр, которые зрители активно смотрят. Вещание приостановят с 21 февраля по 31 марта – по будням с 10:30 до 17 часов. В выходные ТВ и радио продолжат работать в привычном формате.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных