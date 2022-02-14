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В Нальчике начались работы по капитальному ремонту телевизионной башни

В Нальчике начались работы по капитальному ремонту телевизионной башни

14.02.2022 | 11:01
  Филиал РТРС «РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики» информирует население об остановках вещания технических средств, задействованных в трансляции программ 1-го и 2-го мультиплексов, Регионального канала «1 КБР» - 49 ТВК, а также радиопрограмм: «Радио КБР», частота 99,5МГц, «Радио России» + «Радио КБР», частота 101,8 МГц, «Радио Маяк», частота 101,1 МГц, «Радио Вести ФМ», частота 96,4 МГц, «Радио Вера», частота 104,4 МГц. Отключения оборудования будут проводится в период с 21 февраля по 31 марта с 10.30 до 17 часов. Отключения оборудования в указанные дни будут проводится только при погодных условиях, позволяющих осуществлять работы на высоте. Вне зоны вещания окажутся города Нальчик, Баксан, Нарткала, Чегем и близлежащие к ним населенные пункты, Прохладненский район, частично Терский, Майский и Урванский районы. Остальные 37 станций телевизионного и радиовещания будут работать в штатном режиме.
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