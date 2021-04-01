В Нальчике начали капремонт городской поликлиники №3





В Нальчике начали капитально ремонтировать третью поликлинику на пр. Шогенцукова. Это лечебное учреждение заработало ровно 30 лет назад. Косметический ремонт здесь делали неоднократно, но капитальный все равно необходим. Начали его в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Наметили поменять кровлю, полы и двери, системы отопления и освещения, лифт, а также часть окон. Сейчас строители заняты демонтажными работами. Несмотря на ремонт, пациентов третья поликлиника продолжает принимать. По словам главного врача поликлиники Марины Доловой, есть возможность поэтапно сделать ремонт, перемещая сотрудников из одного крыла поликлиники в другое. Кроме того, есть подразделения, которые безболезненно можно перевести на время капитального ремонта в филиал поликлиники, который находится на ул.Мечиева. В целом в поликлинике обслуживают больше 50 тысяч жителей столицы республики.