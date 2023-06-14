В Нальчике начали благоустраивать дворы возле многоэтажек

Средства на это направили как из федерального, так и из республиканского бюджетов. Это один из дворов по проспекту Кулиева. За долгие годы асфальт здесь был основательно разрушен.
А сегодня уже устанавливают новые бордюры, меняют канализационные люки, создают парковочные места и палисадники. Следом специалисты приступят к замене асфальтобетонного покрытия.
В мэрии сообщили, что до сентября в городе отремонтируют сотню дворовых территорий. Половину – по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», другую – за счет Дорожного фонда республики.
Работа сейчас в самом разгаре во дворах домов на проспектах Шогенцукова и Кулиева, на улицах Тарчокова и Мечникова, а также в микрорайонах «Вольный Аул» и «Александровка».
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