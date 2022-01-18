В Нальчике началась переаттестация имамов КБР

Курсы повышения квалификации в Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы организуют каждый год. Священнослужители читают Коран, познают тонкости мусульманского права, оттачивают навыки общения с прихожанами. И в этих же стенах раз в три года проходит переаттестация имамов, которая дает возможность определить, соответствуют ли они занимаемым должностям. Участникам аттестации раздали перечень из сорока вопросов, которые касаются различных нюансов в работе. Принимают экзамен преподаватели Исламского университета во главе с муфтием Хазраталием Дзасежевым. Председатель Духовного управления мусульман напомнил, что искать и получать новые знания – это обязанность того, кто возглавляет сообщество верующих. Ведь именно к такому человеку люди идут за ответами на всевозможные вопросы, которые касаются не только веры, но и любого аспекта жизни… Сегодня оценивали компетенции священнослужителей Чегемского района. Аттестация включала письменное тестирование и собеседование. За месяц переаттестацию должны будут пройти имамы всех сел и городов республики, а это больше 150-ти священнослужителей.