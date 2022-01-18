home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике началась переаттестация имамов КБР

В Нальчике началась переаттестация имамов КБР

18.01.2022 | 16:06
Курсы повышения квалификации в Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы организуют каждый год. Священнослужители читают Коран, познают тонкости мусульманского права, оттачивают навыки общения с прихожанами. И в этих же стенах раз в три года проходит переаттестация имамов, которая дает возможность определить, соответствуют ли они занимаемым должностям. Участникам аттестации раздали перечень из сорока вопросов, которые касаются различных нюансов в работе. Принимают экзамен преподаватели Исламского университета во главе с муфтием Хазраталием Дзасежевым. Председатель Духовного управления мусульман напомнил, что искать и получать новые знания – это обязанность того, кто возглавляет сообщество верующих. Ведь именно к такому человеку люди идут за ответами на всевозможные вопросы, которые касаются не только веры, но и любого аспекта жизни… Сегодня оценивали компетенции священнослужителей Чегемского района. Аттестация включала письменное тестирование и собеседование. За месяц переаттестацию должны будут пройти имамы всех сел и городов республики, а это больше 150-ти священнослужителей.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных