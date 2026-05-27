В Нальчике начал работу Общественный штаб КБР по наблюдению за выборами в Госдуму

В Нальчике начал работу Общественный штаб Кабардино-Балкарии по наблюдению за выборами в Государственную Думу и органы местного самоуправления. Пройдут они в сентябре этого года. В составе штаба – 11 человек. Это члены Общественной палаты КБР, эксперты, представители политических партий и общественных организаций. Главная цель – обеспечить прозрачность и легитимность голосования. Руководителем контролирующей структуры назначен Руслан Токов. На встрече он обозначил задачи, которые стоят перед Штабом. Выборы в этом году будут проходить 18-20 сентября. В этот же период станет действовать и Общественный штаб. Наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках республики. А до этого – пройдут обучение, чтобы их работа была максимально эффективной и профессиональной.