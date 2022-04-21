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В Нальчике на улице Тарчокова произошел пожар площадью 600 квадратных метров

В Нальчике на улице Тарчокова произошел пожар площадью 600 квадратных метров

21.04.2022 | 16:07
Сегодня в Нальчике на ул.Тарчокова горели два соседних здания. Огонь охватил 600 квадратных метров. Спасатели узнали о происшествии в девять утра. Сразу же на место отправилась группа пожарных. Они выяснили, что сперва загорелась крыша одного строения. Затем огонь перекинулся на другое. На момент прибытия пожарных крыша здания была частично обрушена. В тушении участвовали больше 40 специалистов, которые использовали восемь спецмашин. В итоге с огнем справиться удалось. По предварительной информации пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливают.
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