В Нальчике на улице Мальбахова установили «умный» светофор

Оборудование появилось на ул.Мальбахова рядом с молочным комбинатом. Раньше этот пешеходный переход был нерегулируемым. Инициаторами стали Госавтоинспекция и Общественный совет при региональном МВД.
В день подключения светофора, который работает «по требованию» пешеходов, провели акцию. Сотрудники ГИБДД напомнили жителям о Правилах дорожного движения, а также рассказали, как пользоваться оборудованием.
Анализ ДТП показывает: в местах, где устанавливают такие светофоры, аварии с тяжкими последствиями прекращаются, отметили автоинспекторы. Всего в Нальчике работают уже 16 устройств с кнопкой вызова, регулирующих движение.
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