В Нальчике на улице Кабардинской появилось новое граффити

В историческом центре Нальчика – на пешеходной части ул.Кабардинской – появилось новая картина на стене здания. Это орел, которого создала художница из Якутии Кыдана Игнатьева.
По словам автора, в якутской мифологии это Царь-птица, которая восседает на самой макушке мирового древа. Для жителей Кабардино-Балкарии — это тоже – особый символ, ведь орел изображен на гербе республики.
Стену здания на Кабардинской украсили в рамках фестиваля уличного искусства, который мэрия Нальчика проводит в честь столетия Кабардино-Балкарии. Фестиваль продлится до конца года. В нем участвуют художники из разных уголков России. Часть авторских проектов уже воплощена в жизнь.
Ожидается, что к сентябрю в районе аэропорта появится еще одна настенная картина. Ее создадут мастера стрит-арта из Севастополя.
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