home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике на улице Кабардинской появилось новое граффити

В Нальчике на улице Кабардинской появилось новое граффити

11.08.2022 | 14:16
В историческом центре Нальчика – на пешеходной части ул.Кабардинской – появилось новая картина на стене здания. Это орел, которого создала художница из Якутии Кыдана Игнатьева. По словам автора, в якутской мифологии это Царь-птица, которая восседает на самой макушке мирового древа. Для жителей Кабардино-Балкарии — это тоже – особый символ, ведь орел изображен на гербе республики. Стену здания на Кабардинской украсили в рамках фестиваля уличного искусства, который мэрия Нальчика проводит в честь столетия Кабардино-Балкарии. Фестиваль продлится до конца года. В нем участвуют художники из разных уголков России. Часть авторских проектов уже воплощена в жизнь. Ожидается, что к сентябрю в районе аэропорта появится еще одна настенная картина. Ее создадут мастера стрит-арта из Севастополя. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных