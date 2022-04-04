В Нальчике на улице Кабардинской открыли арт-пространство «Периметр»

Арт-пространство «Периметр» - это площадка во дворе одного из домов в пешеходной части улицы Кабардинской. Ее площадь – больше 500 квадратных метров. Стены зданий, образующие двор, уже не первый год сами являются арт-объектами. Они стали «полотнами» для создания граффити. «Платформа» создала «Периметр» на грантовые средства. Во дворе уже установили небольшие навесы, под каждым – самостоятельная площадка. Появились скамейки, амфитеатр для кинопоказов и выступления артистов. В арт-пространстве работает бесплатный Wi-Fi. В первый день здесь представили новый мурал – картину на стене, посвященную истории Нальчика, а также художественную выставку и авторские инсталляции. Для детей провели мастер-класс по изготовлению бумаги и созданию картины «Сто цветов добра», которая также станет частью арт-пространства. «Периметр» доступен каждому нальчанину и гостю республики. Посетить его можно бесплатно в любое время. Организаторы планируют создать «Календарь событий» и делать анонсы в соцсетях. Часть акций посветят столетию республики.