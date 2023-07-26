В Нальчике на ул.Пятигорской меняют трубы

Теплотрассу в последние десятилетия здесь ремонтировали только локально, и основательное восстановление было крайне необходимо. Работы проводят на отрезке от проспекта Шогенцукова до улицы Суворова. Специалисты «Теплоэнерго» меняют старые металлические трубы на новые – из современных материалов с удлиненным сроком службы.
Движение транспорта на участке сейчас перекрыли. Его восстановят, когда завершится монтаж коммуникаций. Планируют в конце этой недели. А уже затем на Пятигорской уложат новый асфальт. По программе ремонта дорог здесь обновили тротуары и установили фонари. Сдать объект в эксплуатацию должны в августе.
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