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В Нальчике на ул.Пятигорской меняют трубы

В Нальчике на ул.Пятигорской меняют трубы

26.07.2023 | 08:51
Теплотрассу в последние десятилетия здесь ремонтировали только локально, и основательное восстановление было крайне необходимо. Работы проводят на отрезке от проспекта Шогенцукова до улицы Суворова. Специалисты «Теплоэнерго» меняют старые металлические трубы на новые – из современных материалов с удлиненным сроком службы. Движение транспорта на участке сейчас перекрыли. Его восстановят, когда завершится монтаж коммуникаций. Планируют в конце этой недели. А уже затем на Пятигорской уложат новый асфальт. По программе ремонта дорог здесь обновили тротуары и установили фонари. Сдать объект в эксплуатацию должны в августе.   https://t.me/vestikbr
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