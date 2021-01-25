В Нальчике на ул.Мальбахова высаживают сосны





Улицу Мальбахова в столице республики украсят новые деревья. Старые ели пришлось выкопать, так как они представляли опасность для пешеходов и автомобилистов.

Посадка новых уже началась. Это крымские сосны, деревья достигают в высоту пять метров, выращены они в питомнике «Горзеленхоза». При их доставке на место используют специальную технику – манипулятор. Он же спускает дерево в посадочную яму. Ствол крепят «растяжками», которые снимут через год.

«Решили посадить сосны, так как начало нашей улицы в соснах сейчас самое оптимальное время для посадки таких деревьев. Они себя сейчас очень хорошо будут чувствовать, с наступлением весны они проснутся, в новом месте им будет очень комфортно», — рассказывает мастер по озеленению Екатерина Ерошенко. Сосны будут посажены на улице Мальбахова до пересечения с улицей Кирова. А дальше — до ипподрома — дорогу украсят липы. Площадку перед конно-спортивным комплексом планируют облагородить елями.