В Нальчике на Станции переливания крови сегодня прошла добровольческая акция





Приурочена она к Международному дню молодого донора. Он ежегодно приходится третий четверг сентября. Первых участников начали принимать с 8-ми утра. Среди них студенты вузов, служащие Росгвардии и сотрудники МЧС. Некоторые кровь сдают регулярно, а для кого-то это первый опыт.

Добровольная сдача крови сегодня организована по инициативе общественной организации «М Драйв» и при содействии Всероссийского сообщества доноров. В этом году акция уже 11-ая по счету.