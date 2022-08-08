В Нальчике на проспекте Ленина приводят в порядок площади и обустраивают скверы

К столетию республики на площади Согласия устанавливают флагштоки. По 35 метров каждый. Государственные флаги России и Кабардино-Балкарии можно будет увидеть практически из любой точки Нальчика.
На площади также меняют фонарные столбы, а также торшеры на тропинках. По федеральной программе “Чистое небо” все электропровода увели под землю. После установят новые скамейки и урны. По такому же принципу обновляют и площадь Абхазии.
Ниже площади Абхазии создают сквер. Назвали его в честь столетия Кабардино-Балкарии. Важное условие: все деревья здесь решено сохранить. Между ними выложили бетонные дорожки. Дорожки ведут к будущему выставочному залу. Здесь собираются не только открывать экспозиции, но и читать лекции по современному искусству.
В вечернее время здание собираются подсвечивать.
В целом в Нальчике сегодня благоустраивают семь общественных территорий.
Завершить все работы должны до начала празднования столетнего юбилея республики.
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