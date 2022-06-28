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В Нальчике на проспекте Ленина появится новый сквер

В Нальчике на проспекте Ленина появится новый сквер

28.06.2022 | 15:57
Почти пять гектаров в самом центре Нальчика на проспекте Ленина. Долгие годы интерес к этой территории не угасал: горожане, а также многочисленные предприниматели задавались вопросом: “Что в итоге может здесь “вырасти”? Максимальное неравнодушие проявляют, конечно, жители соседних домов. Рощу не уберут. Здесь появится новый сквер в честь столетия Кабардино-Балкарии. Протянется он между площадью Абхазии и Дворцом творчества детей и молодежи. Это совершенно новый проект, с нуля. У архитекторов и строителей есть все возможности создать здесь современное, красивое, а главное удобное место отдыха. Всего в столице республики появится семь новых скверов. Один - на улице Канукоева. Здесь центральной архитектурной формой станет павильон-пергола - большая круглая прогулочная площадка. Это пространство в курортной зоне пустовало много лет. В прошлом году горожане выбрали его в рамках проекта по благоустройству общественных территорий. Небольшие деревянные конструкции, где люди смогут укрыться от солнца и дождя, велопарковки и даже искусственные холмы… Стиль “тактический урбанизм” в столице региона уже прижился. На всех строительных площадках работа не останавливается. На углу Тарчокова и Ленина строят новый парк. По проекту площадь его – больше гектара. Здесь возведут амфитеатр и площадки для уличных выставок и звуковых инсталляций. В создании новых мест отдыха активно участвуют горожане. Помимо того, что именно они выбрали, где будут располагаться скверы, жители Нальчика следят за ходом работ, интересуются деталями. Специалисты говорят, что в вопросах благоустройства жители в последние годы стали намного активнее, чем раньше. Новые парки и скверы в Нальчике должны принять первых посетителей уже в августе.   https://t.me/vestikbr
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