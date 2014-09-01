В Нальчике на месте старого автовокзала появится новый сквер

24 августа в столичной администрации состоялся брифинг, посвященный открытию автовокзала «Северный» и об изменениях схемы маршрутов межмуниципального и городского транспорта. Мэр города Таймураз Ахохов и замминистр транспорта и дорожного хозяйства республики Хадис Абазов дали ответы на самые актуальные вопросы. Прежде на второй автовокзал Нальчика прибывали и уходили в рейс около 800 межмуниципальных маршруток и автобусов. Когда открыли «Северный», 500 машин перевели туда. Теперь от нового транспортного узла пассажиров везут в Чегемский, Баксанский, Эльбрусский и Зольский районы. Благодаря переменам, удалось сократить столичный трафик и снизить загазованность города, отмечают в мэрии Нальчика. До «Северного» продлили восемь городских маршрутов – 1, 7, 13, 18, 21, 24, 25, 33. Это 140 машин. Новшество позволяет добраться с этого автовокзала буквально в любую точку города. Таймураз Ахохов отметил, что несмотря на то, что эти городские маршруты стали длиннее, их стоимость от этого не изменится. На прежнем уровне останется и цена межмуниципальных перевозок. Близится учебный год, и вопрос, как добираться от «Северного» студентам, приезжающим в Нальчик на занятия, становится все более актуальным. Для удобства учащихся Кабардино-Балкарского госуниверситета подготовили решение, которое воплотят в жизнь с сентября. Городу нужны современные вокзалы, констатируют в мэрии. Второй – на улице Пачева – уже не соответствовал действующим нормам, в том числе по антитеррористической защищенности. На «Северном» же установили семь десятков камер видеонаблюдения – их сейчас подключают к системе «Безопасная республика». Плюс надежная ограда и досмотр. В мэрии также сказали, что на месте автовокзала в центре Нальчика планируют разбить сквер. А в районе Центрального рынка появится новая транспортная развязка. Зашел разговор и о «большой транспортной реформе» — она предполагает переход общественного транспорта с маршруток на автобусы в Нальчике в ближайшие годы. Кроме того, заработает в столице республики и транспортная карта «Тройка». Она позволяет передвигаться на наземном пассажирском транспорте и в метро. Сейчас ее используют для проезда в Москве и теперь проект намерены распространить по всей стране. Прозвучал вопрос и об открытии автовокзала «Южный». Отвечая на него, Таймураз Ахохов сообщил, что работа идет – схемы маршрутов согласовывают. Туда будет курсировать межмуниципальный транспорт из населенных пунктов Урванского, Черекского и Лескенского районов. Пока же для этого все еще используют часть старого автовокзала на Пачева. А вот междугороднее автосообщение по-прежнему останется на первом автовокзале на Идарова. В завершение встречи, спикеры отметили, что в любой реформе есть негативные стороны, но мэрия совместно с Минтрансом всегда старались и будут стараться минимизировать возможные для граждан неудобства.