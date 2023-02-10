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В Нальчике на базе спортклуба “Локомотив” открыли отделение организации “Движение первых”

В Нальчике на базе спортклуба “Локомотив” открыли отделение организации “Движение первых”

10.02.2023 | 16:36
В Кабардино-Балкарии открыли еще одно первичное отделение российской общественной организации “Движение первых”. Создали его в Нальчике на базе спортивного клуба “Локомотив”. Торжественное собрание провели прямо на ринге. В зал пригласили представителей республиканских органов власти. Для гостей организовали концерт: выступили местные молодые артисты. Здесь же отметили инициаторов создания первичной организации при клубе – спортсменов Идара Бифова и Амирхана Гаданова. Российское движение детей и молодежи “Движение первых” создали в прошлом году при поддержке президента России. Первый съезд состоялся в конце декабря в Москве. Теперь по всей стране открывают первичные организации. В Кабардино-Балкарии это уже пятое подразделение по счету.   https://t.me/vestikbr
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