В Нальчике на базе СКГИИ начал работу центр креативных практик “Арт-идея”

Гостей, прибывающих на праздник, встречает духовой оркестр кадетского корпуса. В Северо-Кавказском институте искусств открывают Центр креативных практик “Арт-идея”.
Ректор института Анатолий Рахаев отметил, что теперь у жителей республики появилась возможность реализовать свои творческие проекты с помощью современных технических средств.
“Арт-идея” состоит из двух частей: это медиастудия, где есть съемочный павильон, монтажная и звукозаписывающая аппаратные. И рядом проектная студия с мастерской, коворкинг-центром и театральной площадкой. У резидентов центра есть возможность создавать на 3D-принтере прототипы сувенирной продукции, световые и звуковые партитуры сценических постановок, архитектурные проекты.
Возможности медиастудии позволяют производить видеоролики, фильмы и анимацию, записывать аудиокниги. Центр рассчитан в первую очередь на студентов и сотрудников вуза, но здесь будут рады всем желающим освоить новые направления креативных индустрий…
В день открытия институт заключил соглашения о сотрудничестве с семью региональными министерствами и с администрацией Нальчика.
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