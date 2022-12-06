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В Нальчике на базе СКГИИ начал работу центр креативных практик “Арт-идея”

В Нальчике на базе СКГИИ начал работу центр креативных практик “Арт-идея”

06.12.2022 | 16:14
Гостей, прибывающих на праздник, встречает духовой оркестр кадетского корпуса. В Северо-Кавказском институте искусств открывают Центр креативных практик “Арт-идея”. Ректор института Анатолий Рахаев отметил, что теперь у жителей республики появилась возможность реализовать свои творческие проекты с помощью современных технических средств. “Арт-идея” состоит из двух частей: это медиастудия, где есть съемочный павильон, монтажная и звукозаписывающая аппаратные. И рядом проектная студия с мастерской, коворкинг-центром и театральной площадкой. У резидентов центра есть возможность создавать на 3D-принтере прототипы сувенирной продукции, световые и звуковые партитуры сценических постановок, архитектурные проекты. Возможности медиастудии позволяют производить видеоролики, фильмы и анимацию, записывать аудиокниги. Центр рассчитан в первую очередь на студентов и сотрудников вуза, но здесь будут рады всем желающим освоить новые направления креативных индустрий… В день открытия институт заключил соглашения о сотрудничестве с семью региональными министерствами и с администрацией Нальчика.   https://t.me/vestikbr
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