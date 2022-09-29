home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике на базе 11-й школы открыли детский технопарк “Кванториум”

В Нальчике на базе 11-й школы открыли детский технопарк “Кванториум”

29.09.2022 | 16:34
Техноарена, цифровые лаборатории, 3D принтеры… В 11-й нальчикской школе открыли технопарк “Кванториум”. Заниматься здесь будут в том числе учащиеся из других образовательных учреждений. На техноарене ученики демонстрируют гостям битву роботов. Машины ребята собрали самостоятельно. В другой части “Робоквантума” изготавливают сувениры на 3D принтере. Технопарк “Кванториум” в 11-й школе Нальчика только начал работать. Открыли его в рамках нацпроекта “Образование”. В учебном заведении установили новое оборудование в области точных и естественных наук, а также IT-технологий… Направления ученики выбирают сами. С открытием технопарка учащихся и педагогов поздравил министр просвещения республики Анзор Езаов. Он отметил, что новые возможности помогут ребятам получить больше знаний, а также определиться с выбором будущей профессии. “Робоквантум”, “Хайтек”, “Шахматная гостиная”, новые цифровые лаборатории по физике, химии и биологии… Заниматься здесь также смогут учащиеся из других школ. Набор стартует уже скоро.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных