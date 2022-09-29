В Нальчике на базе 11-й школы открыли детский технопарк “Кванториум”

Техноарена, цифровые лаборатории, 3D принтеры… В 11-й нальчикской школе открыли технопарк “Кванториум”. Заниматься здесь будут в том числе учащиеся из других образовательных учреждений.
На техноарене ученики демонстрируют гостям битву роботов. Машины ребята собрали самостоятельно. В другой части “Робоквантума” изготавливают сувениры на 3D принтере.
Технопарк “Кванториум” в 11-й школе Нальчика только начал работать. Открыли его в рамках нацпроекта “Образование”. В учебном заведении установили новое оборудование в области точных и естественных наук, а также IT-технологий… Направления ученики выбирают сами.
С открытием технопарка учащихся и педагогов поздравил министр просвещения республики Анзор Езаов. Он отметил, что новые возможности помогут ребятам получить больше знаний, а также определиться с выбором будущей профессии.
“Робоквантум”, “Хайтек”, “Шахматная гостиная”, новые цифровые лаборатории по физике, химии и биологии… Заниматься здесь также смогут учащиеся из других школ. Набор стартует уже скоро.
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