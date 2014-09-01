В Нальчике мужчина ограбил фармацевта

В полицию в эти выходные обратилась сотрудница одной из аптек на улице Идарова. Незнакомец в медицинской маске зашел в торговое помещение и под угрозой ножа забрал 5 000 рублей и один из обезболивающих препаратов. Момент преступления зафиксировала камера наружного наблюдения. Злоумышленника удалось оперативно установить и задержать. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый нальчанин. Подозреваемый свою вину признал. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.