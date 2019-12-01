В Нальчике мусор собирает Экомобиль.





В столице республики начал работать мобильный пункт приема вторичного сырья. В настоящее время экомобиль акцентирован на сборе пластиковых бутылок, отслуживших свой срок батареек, макулатуры, целлофана…. Автомобиль курсирует по столице республики ежедневно. Мусор на переработку и утилизацию машина принимает бесплатно. Идея реализуется по инициативе общественной организации «Чистый Нальчик» при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экологистика». Новый проект должен способствовать популяризации раздельного сбора мусора, формированию экокультуры в обществе.