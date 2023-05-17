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В Нальчике меняют ветхие лифты в многоэтажках

В Нальчике меняют ветхие лифты в многоэтажках

17.05.2023 | 10:11
Сейчас специалисты работают в доме на Московской, 4. Срок службы подъемников давно истёк: здесь меняют оборудование, которому больше двух десятков лет. У современных кабин, которые установят, есть преимущества: движутся они бесшумно, быстро. Об остановке извещает голос в записи. Лифты оснащены кнопками с подсветкой, а также с надписями шрифтом Брайля – для удобства людей, у которых есть проблемы со зрением. Старые лифты во всех 29-ти домах на территории республики должны заменить к началу осени этого года.   https://t.me/vestikbr
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