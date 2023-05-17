В Нальчике меняют ветхие лифты в многоэтажках

Сейчас специалисты работают в доме на Московской, 4.
Срок службы подъемников давно истёк: здесь меняют оборудование, которому больше двух десятков лет. У современных кабин, которые установят, есть преимущества: движутся они бесшумно, быстро.
Об остановке извещает голос в записи. Лифты оснащены кнопками с подсветкой, а также с надписями шрифтом Брайля – для удобства людей, у которых есть проблемы со зрением.
Старые лифты во всех 29-ти домах на территории республики должны заменить к началу осени этого года.
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