В Нальчике МЧА проводит международную конференцию





Сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете проходит международная конференция «Адыги: прошлое, настоящее, будущее», приуроченная к 157-летию со дня окончания Кавказской войны. Форум организовала Международная черкесская ассоциация. Он собрал в Нальчике специалистов по истории и культуре народов Северного Кавказа. Прибыли они из Кабардино-Балкарии, соседних республик, Москвы и стран дальнего зарубежья. Участники говорят об основных этапах развития адыгского этноса и его месте и роли в современном мире. Конференция включает больше 20-ти докладов. Среди поднимаемых тем – «Добровольное вхождение Кабарды в состав России в новейшей историографии», «Правовые аспекты репатриации зарубежных черкесов», «Литературный взгляд в историческое прошлое».